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Политика

В Совфеде раскритиковали снос памятника генералу Маргелову в Днепропетровске

Сенатор Гибатдинов назвал варварством снос памятника Маргелову в Днепропетровске
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Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов назвал варварством решение властей Днепропетровска демонтировать монумент советскому военачальнику Василию Маргелову. Своим мнением он поделился в интервью ТАСС.

«Переписывание истории и уничтожение того, что может дать объективный взгляд на ситуацию - это варварство. Неудивительно, что к Маргелову киевский режим испытывает такую ненависть», — отметил Гибатдинов.

Политик также обратил внимание на противоречивость политики Украины, где, по его словам, отдаются почести пособникам СС, в то время как мемориалы советским солдатам-освободителям целенаправленно разрушаются. Гибатдинов убежден, что снос памятника — это попытка стереть память о подвиге народа и истинной истории освобождения украинских земель.

14 августа стало известно, что власти украинского Днепра (российское название — Днепропетровск) решили демонтировать памятник советскому генералу Василию Маргелову.

Василий Маргелов, уроженец Днепропетровска (бывшего Екатеринослава), был удостоен звания Героя Советского Союза в 1944 году. Он прошел ряд крупных военных конфликтов, включая Великую Отечественную войну, участвуя в освобождении многих стран Европы. В течение более чем 20 лет Маргелов был командующим ВДВ, внеся значительный вклад в развитие этого рода войск.

Ранее в Госдуме заявили, что осквернение мемориала в Нидерландах является попыткой стереть память о героях.

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