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Политика

Путин обсудил с Совбезом сохранение традиционных ценностей в культуре

Путин на Совбезе обсудил тему традиционных ценностей в креативных индустриях
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (Совбез РФ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что темой сегодняшней встречи стало сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре и креативных индустриях. С докладом по этому вопросу выступила министр культуры Ольга Любимова, говорится в пресс-релизе.

В совещании также приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и другие.

Отдельно президент проинформировал проинформировал участников совещания Совбеза об итогах учений Тихоокеанского флота (ТОФ), которые проходили с 4 по 12 августа в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана.

В прошлом году Путин поставил задачу перед правительством разработать долгосрочную стратегическую программу и соответствующий федеральный проект, нацеленные на развитие креативной экономики.

В кабмине свою очередь заявили, что для реализации поручения президента будет разработан план мероприятий. В частности, планируется создание национального рейтинга регионов по уровню развития креативных индустрий и расширение перечня видов деятельности, относящихся к данной сфере. Кроме того, будет проводится регуляторный сбор и анализ обратной связи от субъектов креативных индустрий.

Ранее переехавшие в Россию иностранцы назвали страну форпостом традиционных ценностей.

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