Верховный суд России принял к производству апелляцию партии «Яблоко»

Верховный суд (ВС) России принял к производству апелляцию партии «Яблоко» на решение об отмене регистрации ее федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы. Об этом пишет пресс-служба ВС РФ.

»Верховный суд России принял к производству апелляционную жалобу партии «Яблоко» на решение об отмене регистрации ее федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы», — сказали там.

Судебное заседание назначено на 17 августа, уточнили в пресс-службе органа.

10 августа Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в Госдуму IX созыва, удовлетворив иск партии «Родина». Основанием стали иностранное финансирование кандидатов, выявленное Росфинмониторингом, а также обвинения в экстремистской деятельности и нарушении авторских прав.

По данным РИА Новости, на заседании суда «Яблоко» не смогла доказать возврат средств жертвователям, получавшим деньги из США, Британии и других стран. Всего среди контрагентов «Яблока» было выявлено 74 лица, на счета которых с апреля 2023 года по август 2026 года поступило около 80 млн рублей от 310 иностранных лиц.

Ранее политолог Федорова рассказала о поддержке «Яблока» иноагентами.