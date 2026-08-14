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Политика

В МИД РФ ответили на отзыв молдавских и румынских послов из России

Захарова: отзывая послов из России, Молдавия и Румыния отрабатывают методички
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Молдавия и Румыния отзывом своих послов из России отрабатывают единые методички, пытаясь возложить ответственность за свои беды на РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Очевидно, что и те, и другие отрабатывали единые методички в попытках возложить на нашу страну ответственность за свои неудачи», — написала она.

По ее словам, «власти Молдавии действуют по лекалам киевских нацистов», не ослабляя усилий по дерусификации информационного пространства Молдавии. В ответ на это в Евросоюзе «закрывают глаза на все тоталитарные проявления современной Молдавии».

10 августа МИД Молдавии отозвал посла из России для консультаций после падения беспилотника на территории республики 9 августа. В молдавском ведомстве назвали произошедшее «нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова».

Позже глава Минобороны республики Анатолий Носатый заявил, что взорвавшийся в небе над Молдавией беспилотник мог быть российским, но отметил, что достоверной информации о его происхождении нет, а выводы сделаны на основании того, что найденный аппарат был более продвинутым, чем другие дроны, попавшие на территорию Молдавии.

Ранее глава минобороны Молдавии на брифинге сделал вид, что не понимает русский язык.

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