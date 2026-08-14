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Политика

В поисках денег на оборону Швеция проверит госорганы на расточительство бюджета

Правительство Швеции объявило о проверке госсектора на расточительство бюджета
Global Look Press

Правительство Швеции создает специальную комиссию по борьбе с расточительством в государственном секторе для поиска средств на увеличение оборонных расходов. Об этом сообщает официальный сайт шведского правительства.

Комиссию возглавит бывший бюджетный директор министерства финансов, а ныне глава Экспортно-кредитного совета Оке Нордландер. Ей предстоит провести ревизию государственных расходов и представить предложения по сокращению бюрократии и повышению эффективности работы ведомств. Промежуточный отчет ожидается в марте 2027 года, итоговый — в январе 2028-го.

Министр финансов Элизабет Свантессон, инициировавшая создание комиссии, заявила, что государство тратит слишком много средств на коммуникационные службы.

«Конечно, государству необходимо уметь общаться, но я слышу слишком много историй, чтобы считать их просто анекдотичными. В центре внимания должна быть деятельность, а не постоянные рассказы о том, что мы делаем», — сказала она, отметив, что некоторым специалистам по коммуникациям «стоило бы опасаться за свои рабочие места».

Заявление министра вызвало резкую критику. Председатель профсоюза DIK Анна Троберг назвала его «популистской чушью».

«Я не считаю, что министр должен распространять подобные слухи. Прежде чем говорить, что сотрудников слишком много, нужно посмотреть на реальные потребности, которые сегодня гораздо выше, чем 20 лет назад», — заявила она.

По данным журнала Magasin K, доля специалистов по коммуникациям в крупнейших шведских ведомствах последние семь лет держится на уровне 1% от общей численности сотрудников.

Ранее в Швеции одобрили создание новой спецслужбы.

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