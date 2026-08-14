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Политика

Лавров потребовал от США ответа за удары по территории России

Лавров: Москва попросила США объяснить их роль в ударах Киева вглубь России
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская сторона обратилась к американской с требованием разъяснить вовлеченность разведки США в удары по гражданской инфраструктуре, в том числе в атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом в интервью ВГТРК сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что Москва не ставит ультиматум.

«Мы передали целый ряд вопросов в Государственный департамент с просьбой прокомментировать в том числе и про разведданные, и то, что Соединенные Штаты гораздо глубже вовлечены в организацию и осуществление ударов вглубь российской территории по гражданским объектам», — сказал Лавров.

Таким образом глава российского МИД ответил на вопрос о возможности поставить ультиматум специальным посланникам президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру в ходе переговоров.

В июле Лавров заявлял, что реализация договоренностей России и США после встречи в Анкоридже позволила бы остановить конфликт на Украине.

Ранее Лавров рассказал об отношении РФ к договоренностям в Анкоридже.

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