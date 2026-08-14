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Политика

Европейским лидерам предрекли катастрофу из-за несвоевременных отпусков

Politico: отпуска в кризис могут обернуться катастрофой для лидеров Европы
Global Look Press

Отпуска в разгар кризисов могут обернуться катастрофой для европейских лидеров, в особенности, если они не очень популярны среди населения. Об этом пишет газета Politico.

Издание обратило внимание на то, что премьер-министр Испании Педро Санчес отправился в отпуск в тот момент, когда королевство столкнулось с миграционным кризисом. В то же время взяла перерыв от работы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Даже при наличии механизмов, обеспечивающих правительствам стран Европы возможность преодолевать серьезные сложности, чиновники, находящиеся в отпуске, рискуют выглядеть бездушными или безразличными, говорится в статье.

Исследователь кризисных коммуникаций из Амстердамского университета Ольга Эйзеле заявила газете, что отрицательная реакция на отсутствие политиков в нужный момент связана с более значительными проблемами имиджа. По ее мнению, если чиновник уже испытывает проблемы с популярностью, «кризисы обычно являются идеальной ситуацией для того, чтобы поставить под сомнение его компетентность.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.

Ранее сообщалось, что в Европе исключили помощь НАТО и ЕС в борьбе с нелегалами в Испании.

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