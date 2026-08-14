СМИ: израильские официальные лица ошеломлены быстрым восстановлением военной мощи Ирана

В армии и разведке Израиля шокированы скоростью восстановления Ирана после войны, начавшейся в начале 2026 года. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

В статье говорится, что сообщения в зарубежных СМИ поставили под сомнение отдельные аспекты израильской версии о том, что военные успехи Израиля отбросили развитие военно-промышленного комплекса Ирана на годы назад.

«Спустя четыре месяца после окончания основного конфликта в апреле, как стало известно The Post, Армия обороны Израиля столкнулась с поразительно быстрым восстановлением, которого не ожидала, причем не в какой-то одной конкретной области, а во многих, в том числе в том, что касается угрозы баллистических ракет», — пишет Jerusalem Post.

Издание отмечает, что ЦАХАЛ уже дважды сталкивался с быстрым восстановлением со стороны Ирана в военной сфере: в октябре 2024 года и в январе 2025 года.

По его информации, высокопоставленные израильские чиновники из министерства обороны признают, что Иран нашел креативные способы сосредоточиться на восстановлении ракетного и других определенных угроз, даже если значительная часть страны по-прежнему остается в руинах.

Ранее в Иране заявили о готовности воевать с США еще три года.