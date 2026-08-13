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Политика

Турция ждет от Египта присоединения к Мекканскому соглашению

Фидан: Турция надеется, что Египтет присоединится к Мекканскому соглашению
Dilara Senkaya/Reuters

Турция заинтересована в том, чтобы Египет стал участником Мекканского соглашения, заключенного между Анкарой, Эр-Риядом и Исламабадом. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам встречи со своим египетским коллегой Бадром Абдель Атой в Эль-Аламейне, пишет ТАСС.

«Мы обсуждаем этот вопрос с нашими египетскими братьями с самого начала», — отметил дипломат.

По его словам, вопрос присоединения Египта к пакту находится на стадии детального рассмотрения. Фидан подчеркнул тесное сотрудничество двух стран в решении региональных проблем и выразил надежду на скорое официальное партнерство Египта в рамках данной инициативы. Также он уточнил, что Мекканское соглашение не преследует цели противостояния третьим сторонам.

7 августа состоялась церемония подписания Мекканского соглашения, участниками которого стали наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава пакистанского правительства Шахбаз Шариф. Согласно условиям данного договора, любая атака на одно из государств-подписантов будет расцениваться как нападение на всех членов союза.

Ранее сообщалось, что обязательства стран Мекканского соглашения совпадают со статьей 5 НАТО.

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