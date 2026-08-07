Три страны подписали совместное соглашение в области обороны

Меморандум о коллективной обороне подписали Турция, Пакистан и Саудовская Аравия. Такие данные следуют из полученного РИА Новости совместного заявления стран.

«Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, премьер Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение в Мекке о коллективной обороне», — говорится в совместном заявлении.

В нем также отмечается, что оно отражает «приверженность трех стран дальнейшему усилению коллективной безопасности».

Согласно данным данным газеты Türkiye, в рамках этого меморандума предусматривается сотрудничество в сфере обмена разведданными и координации региональной безопасности. В издании отмечается, что присоединение Турции к системе стратегического оборонного взаимодействия, подписанного между Саудовской Аравией и Пакистаном в 2025 году, может стать важным этапом в изменении баланса сил на Ближнем Востоке.

До этого министры иностранных дел Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии обсудили пути урегулирования американо-иранского конфликта, чтобы прийти к окончательному прекращению войны в регионе.

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