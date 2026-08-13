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Политика

В МИД России рассказали, что помогает Зеленскому удерживать власть

Захарова: продолжение конфликта позволяет Зеленскому удерживать власть
Marko Djurica/Reuters

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что продолжение конфликта ценой жизни рядовых украинских граждан — это единственное, что позволяет президенту Украины удерживать власть.

Она отметила, что с каждым днем возможность «киевского режима» противостоять спецоперации России снижается. Захарова указала, что украинский лидер активизировал усилия по выпрашиванию у западных стран вооружений и военной техники, «запасы которых тают на глазах».

«Вооруженные силы Украины, неспособные наносить эффективные удары по российским военным объектам, продолжают пытаться бить по гражданской инфраструктуре различных регионов России, по мирному населению», — подчеркнула дипломат.

До этого Захарова заявила, что Зеленский недоговороспособен и пытается вовлечь как можно больше стран в свои «террористисческие авантюры».

Ранее журналист назвал ударившее по имиджу Зеленского событие в США.

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