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Политика

Захарова раскрыла, сколько ударных БПЛА получили криминальные группировки Европы от ВСУ

МИД: криминальные группировки Европы получили от ВСУ более 5 тыс. ударных БПЛА
Сергей Гунеев/РИА Новости

Украинские войска передали в 2025-2026 годах европейским криминальным группировкам более пяти тысяч ударных БПЛА. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С учетом участившихся в разных странах инцидентов с неопознанными беспилотниками, можно констатировать нарастание угрозы экспорта украинского терроризма по всему миру. Плоды военной накачки режима Зеленского теперь вынуждены пожинать и непосредственные кураторы Киева», — отметила дипломат.

Кроме того, Захарова сообщила, что более 500 украинских военных инструкторов прибыли в страны Латинской Америки, и еще несколько сотен — Ближнего Востока.

10 августа депутат Госдумы Леонид Слуцкий призвал атаковать центры принятия решений на Украине после удара ВСУ по гражданским и производственным объектам в Нижнекамске.

По его словам, с президентом Владимиром Зеленским невозможно договориться ни о каком мире. Депутат назвал украинское руководство террористами и подчеркнул, что «всех их должен ждать вполне ожидаемый финал».

Ранее Мирошник обвинил Украину в передаче оружия в горячие точки.

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