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Политика

Захарова оценила возможность Киева противостоять СВО

Захарова: возможность Киева противостоять СВО снижается каждый день
Владимир Астапкович/РИА Новости

Возможность Киева противостоять специальной военной операции (СВО) снижается с каждым днем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С каждым днем возможность киевского режима противостоять СВО России снижается. Зеленский активизировал усилия по выпрашиванию у Запада вооружений и военной техники, украинские запасы которых тают на глазах», — отметила дипломат.

По ее словам, украинские войска, которые неспособны наносить эффективные удары по военным объектам РФ, продолжают попытки атаковать гражданскую инфраструктуру различных регионов страны и мирных жителей.

Захарова подчеркнула, что «неонацистский киевский режим» представляет угрозу всему международному сообществу. Украинские власти показывали, что могут провести террористические и диверсионные операции «под чужим флагом».

Утром 13 августа в Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие ночью нанесли удары по портовой инфраструктуре и объектам Военно-морских сил (ВМС) Украины. В порту Рени был поражен пункт управления украинских ВМС, а в порту Измаил — пункт временной дислокации подразделения ВСУ.

Кроме того, в Измаиле были атакованы объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения товаров военного назначения.

Ранее ВС РФ ударили по военным аэродромам и топливным объектам, используемым ВСУ.

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