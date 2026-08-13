В МИД РФ заявили об отсутствии предложений Украины по урегулированию конфликта

Рябков: Россия не получала от США предложений Зеленского по урегулированию

Российская сторона не получала через дипломатические каналы никакой информации от США касательно планов Владимира Зеленского по прекращению конфликта. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, чьи слова приводит «Коммерсантъ».

«Нет», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, передавала ли американская сторона российской предложения Зеленского по вопросу завершения украинского конфликта.

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью «Ленте.ру» подчеркнул, что перспективы реализации нового украинского плана урегулирования напрямую зависят от того, будет ли он официально передан России. По мнению депутата, ситуация принципиально меняется в зависимости от наличия или отсутствия официального дипломатического обращения.

До этого Зеленский заявил, что подготовил и направил американскому руководству предложения по завершению боевых действий, однако детали этих инициатив не разглашаются.

Ранее Борис Джонсон прокомментировал обвинения в срыве переговоров России и Украины.