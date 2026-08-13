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Политика

Политолог заявил, что у американцев стоит «антинацистская прививка» против Зеленского

Политолог Ордуханян не удивился, что в США против вручения Зеленскому награды
Alex Brandon/AP

В США очень развито антинацистское движение, люди стараются помнить историю, а потому отношение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, несмотря на всю пропаганду Демократической партии, у американцев как минимум настороженное. Так американист, политолог Рафаэль Ордуханян прокомментировал «Газете.Ru» новость о том, что жители Нью-Йорка начали сбор подписей против проведения торжественного ужина в честь президента Украины и вручения ему награды «Маяк надежды».

«Нужно понимать, что по всем США, а особенно в Нью-Йорке, очень много антифашистских, антинацистских организаций, многие из которых даже организованы выходцами из России. Они очень внимательно, в отличие от некоторых европейцев, следят за тем, что происходит на Украине», — отметил политолог.

Он считает, что сейчас первые эмоции от демократической пропаганды в поддержку Украины улеглись и американцы не только устают от украинской повестки, но и начинают анализировать реально происходящие события.

«Если масштабировать эту ситуацию, то можно сказать, что у американцев есть достаточно сильная антинацистская прививка против Зеленского. При всех возможных мнениях в отношении СВО и Крыма, американцы прекрасно знают историю. Поэтому я абсолютно не удивлен тем, что люди выступают против каких-то наград для Зеленского», — заключил Ордуханян.

Жители Нью-Йорка начали сбор подписей против проведения торжественного ужина в честь Владимира Зеленского и вручения ему награды «Маяк надежды» греческого православного храма Святого Николая. Петицию, которая опубликована на сайте Orthodox Reflections, подписали уже больше тысячи человек.

Ранее в Европе столкнулись с «неопределенностью» по Украине.

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