В Европе столкнулись с «неопределенностью» по Украине

Западные союзники Украины сталкиваются с новым периодом неопределенности на фоне действий России. Об этом пишет французское издание Le Monde.

Напряженность у Европы вызывают так называемые «гибридные действия» со стороны России. Другая причина беспокойства европейцев связана с США и с тем, что у Вашингтона сократились запасы перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, из-за чего Украина перестала получать их в нужных количествах.

«Европейцы сталкиваются с двойной уязвимостью. Соединенные Штаты исчерпали свои запасы боеприпасов, также им приходится сталкиваться с серьезным снижением своего авторитета, поскольку они не смогли навязать свою волю силой», — написало СМИ.

Кроме того, европейцы опасаются, что Россия якобы может «проверить военную мощь союзников Киева». И, наконец, последней проблемой для Киева и его союзников является устойчивость российской экономики, так как Москва «умеет создавать параллельные каналы» движения денежных средств.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский упрекнул страны Европы и США в отсутствии поставок ракет для зенитного комплекса Patriot.

В том же месяце газета Financial Times написала, что лидеры стран Евросоюза обеспокоены там, что политическое объединение не справится с расширением, несмотря на давление по поводу новых членов.

12 августа газета Politico написала, что планы главы Еврокомиссии по скорейшему приему Украины и других-кандидатов в ЕС могут оказаться под угрозой, если она не убедит членов союза одобрить новые правила расширения.

Ранее Европе предсказали новую волну украинских беженцев зимой из-за ударов ВС РФ.