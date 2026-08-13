Посол оценил возможность применения ядерного оружия Пакистаном

Пакистан считает, что ситуаций с применением ядерного оружия не будет. Об этом ТАСС заявил посол страны в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

Посол отметил, что ядерное оружие является крайней мерой. По его словам, Пакистан не хочет использовать свой ядерный потенциал, поскольку подобный исход событий станет катастрофой для человечества.

«В конечном счете это также средство обороны. И, конечно, оно носит сугубо оборонительный характер. Давайте не будем заходить так далеко. Я не думаю, что это когда-либо произойдет», — сказал посол, отвечая на вопрос, может ли Исламабад в рамках нового оборонного пакта применить ЯО в случае агрессии против Турции и Саудовской Аравии.

7 августа наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, премьер Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Мекке соглашение о коллективной обороне.

Согласно данным данным газеты Türkiye, в рамках этого меморандума предусматривается сотрудничество в сфере обмена разведданными и координации региональной безопасности. В издании отмечается, что присоединение Турции к системе стратегического оборонного взаимодействия, подписанного между Саудовской Аравией и Пакистаном в 2025 году, может стать важным этапом в изменении баланса сил на Ближнем Востоке.

Ранее эксперт раскрыл смысл военного соглашения между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией.