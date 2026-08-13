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Политика

Зеленский приехал в Ивано-Франковск и пожал штангу

Зеленский пожал штангу и пострелял из лука на мероприятии в Ивано-Франковске

Президент Украины Владимир Зеленский посетил соревнования для ветеранов ВСУ «Воля к жизни» в Ивано-Франковске, где показал свои спортивные навыки. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Зеленский продемонстрировал жим штанги с двумя блинами по 20 кг, пострелял из лука и сыграл в настольный теннис.

В своих социальных сетях глава государства сообщил, что встретился с «воинами, ветеранами и людьми с инвалидностью, которые не сдались и из-за спорта восстанавливаются и возвращают силы». Также Зеленский рассказал, что «подписал боевые флаги их бригад».

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский активно движется к финалу своей карьеры как расходного материала Запада в борьбе против России. Он указал на стремление Запада любыми средствами уничтожить Россию, в том числе нанимая преступников вроде экс-президента Грузии Михаила Саакашвили или Владимира Зеленского.

Во что превратился «бывший жующий галстуки грузинский царек» и как с ним поступили «хозяева», давно известно, отметил Медведев. По его словам, сейчас Саакашвили представляет собой «жалкое зрелище». Та же судьба ждет и Зеленского, уверен зампред Совбеза РФ.

Ранее Зеленский призвал США к «большему участию» в переговорах по Украине.

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