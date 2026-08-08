Президент Украины Владимир Зеленский активно движется к финалу своей карьеры как расходного материала Запада в борьбе против России. Об этом РИА Новости заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он указал на стремление Запада любыми средствами уничтожить Россию, в том числе нанимая преступников вроде экс-президента Грузии Михаила Саакашвили или Владимира Зеленского.

Во что превратился «бывший жующий галстуки грузинский царек» и как с ним поступили «хозяева», давно известно, отметил Медведев. По его словам, сейчас Саакашвили представляет собой «жалкое зрелище». Та же судьба ждет и Зеленского, уверен зампред Совбеза РФ.

«Киевский кровавый паяц ничем не лучше и активно продвигается к финалу своей поганенькой «карьеры», — подытожил Медведев.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Владимира Зеленского «ликвидируют» под конец уничтожения Украины, на данный момент есть «много народа», кому он выгоден. По словам Вассермана, Зеленский «слишком много накопил компромата и слишком многих может потянуть с собой за решетку, если останется жив».

Ранее Медведев заявил, что Украина «выплывет из ямы с нечистотами» при одном условии.