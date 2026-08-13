Глава Севастополя предложил наградить погибших пиротехников орденами Мужества

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев будет ходатайствовать о присвоении орденов Мужества четырем пиротехникам МЧС и охраннику объекта, погибшим при взрыве. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Заседание правительства 13 августа началось с минуты молчания в память о работниках МЧС и охраннике, которые погибли при исполнении служебного долга.

«Губернатор Михаил Развожаев ходатайствует о присвоении погибшим к орденам Мужества (посмертно)», — сказали в кабмине по итогам заседания.

Семьям погибших окажут необходимую помощь и поддержку.

13 августа Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе при разминировании боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре сотрудника МЧС РФ и охранник.

По его словам, четверо пиротехников спецотряда МЧС по Севастополю приняли смертельный удар на себя: капитан внутренней службы Антон Чудаков (начальник отделения), капитан внутренней службы Александр Панчук (старший инженер), прапорщик внутренней службы Артем Дуплин (водитель-сапер), Роман Пилипчук (спасатель-сапер). Также получил смертельные ранения охранник объекта Василий Староверов.

Ранее ФСБ сорвала два теракта против высокопоставленных военнослужащих Минобороны России.