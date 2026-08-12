В Европе допустили провал плана по быстрому приему Украины и других стран в ЕС

Politico: планы фон дер Ляйен по приему Украины в ЕС могут оказаться под угрозой

Планы главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по скорейшему приему Украины и других стран-кандидатов в Евросоюз могут оказаться под угрозой, если она не сможет убедить всех членов объединения одобрить новые правила расширения. Об этом сообщает издание Politico Europe со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

Как отмечают авторы материала, глава Еврокомиссии рискует возглавить самый длинный в истории период без принятия новых членов в ЕС. Последним государством, присоединившимся к союзу, стала Хорватия, которая вступила 1 июля 2013 года.

По данным Politico, Еврокомиссия готовит проект изменений правил для будущих членов Евросоюза, который планируется представить лидерам стран — членов на саммите 15 октября. Реформа призвана снять опасения стран объединения относительно того, что после расширения принимать решения и распределять ресурсы внутри ЕС станет еще сложнее.

В частности, Брюссель планирует уточнить права и обязанности новых членов, а также создать механизмы, которые смогут лишать их возможности блокировать решения ЕС. Окончательные параметры этих механизмов пока неизвестны.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила изданию подготовку предложений. Она подчеркнула, что необходимо укрепить политическую поддержку всех 27 государств — членов Евросоюза.

Ранее в Евросоюзе сравнили процесс расширения с «троянским конем».