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Политика

Советник президента назвала Россию «Ноевым ковчегом» для человечества

Ямпольская назвала Россию Ноевым ковчегом для человечества
Пресс-служба Елены Ямпольской

Россия стала спасительным ковчегом, который в настоящее время объединяет человечество. Такое мнение высказала советник президента РФ Елена Ямпольская, передает ТАСС.

«Сегодня Россия фактически выполняет роль Ноева ковчега для здоровой части человечества. На фоне бушующего океана безумия, абсурда, расчеловечивания и разрушения традиционных ценностей мы остаемся тем самым причалом, куда устремляются люди духовно зрелые, психологически устойчивые, те, кто хочет сохранить в себе человеческое, несмотря ни на что», — подчеркнула она.

Ямпольская отметила: учитывая данный фактор, русский язык с каждым годом будет не только сохранять, но и приумножать свои позиции в мире.

1 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что традиционные семейные ценности объединяют российское общество. По словам главы государства, «нет счастья большего, чем родительство».

Путин добавил, что традиционные семейные ценности сейчас пытаются отменить в целом ряде стран, и Россия рада принять тех людей, которые переезжают сюда ради их сохранения.

Ранее в посольстве рассказали о желании немцев переехать в РФ.

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