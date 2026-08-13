Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

В США рассказали о недовольстве Зеленского главой Нацбанка

Bloomberg: Зеленский недоволен главой Нацбанка Пышным из-за связей с МВФ
Toby Melville/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен главой Нацбанка республики Андреем Пышным из-за его связей с Международным валютным фондом (МВФ) и политической активностью. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«МВФ раздражает Зеленского своими требованиями ряда непопулярных условий в обмен на кредиты для поддержки Киева. По словам источников, предполагаемые хорошие отношения Пышного с вашингтонским кредитором стали причиной недовольства президента», — говорится в материале.

Агентство добавило, что напряженность между Зеленским и МВФ начала нарастать зимой 2025 года, когда Украине одобрили кредит на $8,1 млрд. Тогда Киев обязали выполнить ряд условий, в том числе повысить налоги. Украинский лидер был возмущен подобными требованиями и обвинил ряд высокопоставленных чиновников в уступках, следует из материала.

Журналисты отметили, что президент Украины пока не планирует смещать Пышного. По данным источников, глава республики сейчас не видит сильных кандидатов на пост главы Нацбанка.

В июле Украина получила от МВФ транш помощи в размере $690 млн в рамках текущей программы кредитования. Средства планировали направить для поддержания макрофинансовой стабильности, в частности, на финансирование «приоритетных расходов».

Ранее стали известны масштабы долга Украины перед МВФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!