В США рассказали о недовольстве Зеленского главой Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен главой Нацбанка республики Андреем Пышным из-за его связей с Международным валютным фондом (МВФ) и политической активностью. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«МВФ раздражает Зеленского своими требованиями ряда непопулярных условий в обмен на кредиты для поддержки Киева. По словам источников, предполагаемые хорошие отношения Пышного с вашингтонским кредитором стали причиной недовольства президента», — говорится в материале.

Агентство добавило, что напряженность между Зеленским и МВФ начала нарастать зимой 2025 года, когда Украине одобрили кредит на $8,1 млрд. Тогда Киев обязали выполнить ряд условий, в том числе повысить налоги. Украинский лидер был возмущен подобными требованиями и обвинил ряд высокопоставленных чиновников в уступках, следует из материала.

Журналисты отметили, что президент Украины пока не планирует смещать Пышного. По данным источников, глава республики сейчас не видит сильных кандидатов на пост главы Нацбанка.

В июле Украина получила от МВФ транш помощи в размере $690 млн в рамках текущей программы кредитования. Средства планировали направить для поддержания макрофинансовой стабильности, в частности, на финансирование «приоритетных расходов».

Ранее стали известны масштабы долга Украины перед МВФ.