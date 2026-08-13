Эксперт оценил слова Джонсона о непричастности к срыву переговоров России и Украины

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о непричастности к срыву переговоров России и Украины в 2022 году.

«Что бы там ни говорил сейчас Борис Джонсон, все его предыдущие заявления запротоколированы многими средствами массовой информации. Поэтому он может все что угодно говорить, но все знают, что именно после его приезда на Украину сорвались Стамбульские переговоры», — сказал аналитик.

Более того, не стоит забывать, сколько усилий Лондон приложил, чтобы боевые действия продолжались, добавил он.

Накануне Джонсон заявил, что не срывал мирные переговоры между Россией и Украиной, которые проходили весной 2022 года в Стамбуле. В эфире подкаста School of War он назвал это «чушью».

По его словам, украинцы сами хотели продолжать боевые действия и имели успехи в Киевской области.

Ранее Джонсон оценил продвижение российских войск в зоне СВО.