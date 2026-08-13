Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

Эксперт оценил слова Джонсона о непричастности к срыву переговоров России и Украины

Военэксперт Леонков: Джонсон причастен к срыву переговоров в Стамбуле
President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о непричастности к срыву переговоров России и Украины в 2022 году.

«Что бы там ни говорил сейчас Борис Джонсон, все его предыдущие заявления запротоколированы многими средствами массовой информации. Поэтому он может все что угодно говорить, но все знают, что именно после его приезда на Украину сорвались Стамбульские переговоры», — сказал аналитик.

Более того, не стоит забывать, сколько усилий Лондон приложил, чтобы боевые действия продолжались, добавил он.

Накануне Джонсон заявил, что не срывал мирные переговоры между Россией и Украиной, которые проходили весной 2022 года в Стамбуле. В эфире подкаста School of War он назвал это «чушью».

По его словам, украинцы сами хотели продолжать боевые действия и имели успехи в Киевской области.

Ранее Джонсон оценил продвижение российских войск в зоне СВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!