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Политика

В МИД России ответили на инициативу Британии о возобновлении контактов

Грушко: МИД России неизвестно об инициативе Британии о возобновлении контактов
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министерству иностранных дел России неизвестно об инициативе Великобритании о возобновлении контактов между странами. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Грушко, передает ТАСС.

«На сегодняшний день, я, правда, не в Москве, я нахожусь в Архангельске, мне неизвестно о каких-то официальных обращениях со стороны либо министерства иностранных дел, либо военного ведомства Великобритании», — сказал замминистра.

Грушко добавил, что для контактов есть платформа, с помощью которой Лондон может вступить в диалог с Москвой, если реально этого хочет.

11 августа газета The Times сообщила, что Великобритания хочет возобновить контакты с Россией на уровне военных ведомств, чтобы избежать «непреднамеренной эскалации» между двумя странами. По ее информации, британские высокопоставленные чиновники и дипломаты обеспокоены отсутствием связи между Соединенным Королевством и РФ и «риском того, что недоразумение в открытом море может стать поводом для более широкого конфликта».

12 августа посольство России в Лондоне сообщило, что РФ периодически получает от Великобритании сигналы о желании возобновить военные контакты, но практических действий с той стороны нет. В диппредставительстве посоветовали властям Соединенного Королевства сделать первый шаг, чтобы эти контакты начались.

Ранее Британию уличили в подготовке к войне с РФ.

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