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Политика

Украину проигнорировали на крупнейшем военном параде в Польше

Польша не пригласила представителей Украины на военный парад 15 августа
Agencja Gazeta/Adam Stepien/Reuters

Представителей Украины не пригласили на военный парад в Польше, который пройдет в Варшаве 15 августа. Об этом сообщило украинское министерство обороны изданию «Общественное».

Издание напомнило, что речь идет о самом большом в истории Польши военном параде, приуроченном ко Дню вооруженных сил страны. В мероприятии примут участие около 1,8 тыс. военных, более 300 единиц наземной техники и 60 летательных аппаратов. К параду присоединятся военнослужащие из США, Канады, Франции, Австралии, Литвы, Румынии, Швеции, Эстонии и других стран.

Одновременно в Гдыне и Гданьске пройдут морские парады с участием более чем 20 кораблей, в том числе фрегатов и минных тральщиков.

До этого посол Киева в Варшаве Василий Боднар заявил, что конфликт Украины с Польшей якобы был «срежиссирован» из-за границы для того, чтобы «создать проблемы в исторической и политической плоскости» между двумя странами. Посол выразил уверенность, что этот серьезный политический кризис между Украиной и Польшой точно возник не сам собой. При этом Боднар добавил, что у него нет «окончательных подтверждений» своим выводам и он «не хочет бросаться голословными изречениями» по поводу того, какая именно страна причастна к кризису между Варшавой и Киевом.

Ранее Зеленский придумал, как спасти имидж Украины в Польше.

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