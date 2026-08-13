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Политика

Медведев сделал заявление о принадлежности Курильских островов

Медведев: Курильские острова были, есть и будут российской землей
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Курильские острова были, есть и будут российской землей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в социальной сети X.

«Премьер-министр Японии Такаичи может болтать о том, что Курильские острова «исторически принадлежат Японии», сколько угодно, но эти разговоры ничего не изменят. Они были, есть и останутся российской землей. Любой, кто не поймет этого, столкнется с чудовищными последствиями своего заблуждения», — написал он.

До этого японский премьер-министр Санаэ Такаити на фоне поездки на остров Итуруп российского президента Владимира Путина заявила, что его визит несовместим с последовательной позицией страны по вопросу северных территорий.

13 августа российский лидер впервые посетил остров Итуруп. Рабочая программа президента началась с визита на рыбоперерабатывающее предприятие «Ясный», где он побеседовал с сотрудниками и ознакомился с работой завода. Также глава государства попробовал местную икру и сфотографировался с коллективом.

Ранее Медведев рассказал о сомнениях Билла Гейтса относительно России.

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