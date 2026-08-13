Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

Российский омбудсмен помогла бойцу СВО из Красноярского края с выплатами

Яна Лантратова помогла участнику СВО из Красноярского края оформить выплату
Евгений Биятов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла бойцу СВО из Красноярского края, получившему ранение, оформить выплату. Пост об этом появился в канале омбудсмена в «Максе».

«Ко мне обратился участник СВО из Красноярского края, получивший ранение в зоне боевых действий. Боец столкнулся со сложностями при оформлении региональной единовременной выплаты из-за затянувшегося подтверждения медицинских документов», — написала она.

По словам Лантратовой, она вместе с региональным коллегой Марком Денисовым направила запрос в министерство социальной политики региона, оказав содействие в скором оформлении всех документов.

Таким образом, военный получит выплату в размере 300 тыс. рублей, заключила российский омбудсмен.

До этого Лантратова опубликовала список военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых Москва готова передать в рамках обмена. Уполномоченный уточнила, что большинство украинских военнослужащих из списка находятся на территории России еще с 2022 года.

Она напомнила, что накануне был опубликован список из 224 человек, которых украинская сторона отказывается забирать в рамках обменного процесса. Сегодняшний — идет в дополнение к предыдущему, подчеркнула Лантратова.

Ранее Лантратова добилась для раненого участника СВО отпуска для лечения.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!