Российский омбудсмен помогла бойцу СВО из Красноярского края с выплатами

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла бойцу СВО из Красноярского края, получившему ранение, оформить выплату. Пост об этом появился в канале омбудсмена в «Максе».

«Ко мне обратился участник СВО из Красноярского края, получивший ранение в зоне боевых действий. Боец столкнулся со сложностями при оформлении региональной единовременной выплаты из-за затянувшегося подтверждения медицинских документов», — написала она.

По словам Лантратовой, она вместе с региональным коллегой Марком Денисовым направила запрос в министерство социальной политики региона, оказав содействие в скором оформлении всех документов.

Таким образом, военный получит выплату в размере 300 тыс. рублей, заключила российский омбудсмен.

До этого Лантратова опубликовала список военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых Москва готова передать в рамках обмена. Уполномоченный уточнила, что большинство украинских военнослужащих из списка находятся на территории России еще с 2022 года.

Она напомнила, что накануне был опубликован список из 224 человек, которых украинская сторона отказывается забирать в рамках обменного процесса. Сегодняшний — идет в дополнение к предыдущему, подчеркнула Лантратова.

Ранее Лантратова добилась для раненого участника СВО отпуска для лечения.