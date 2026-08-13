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Политика

Историк назвала парадокс во вступлении Финляндии в НАТО

Историк Новикова: Финляндия вступила в НАТО при правительстве противников альянса
Sergei Grits/AP Photo

Доктор исторических наук, декан факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Ирина Новикова рассказала «Ленте.ру», что Финляндия вступила в НАТО при правительстве противников альянса.

По ее словам, на момент вступления Финляндии в НАТО левоцентристское правительство страны возглавляла премьер-министр Финляндии Санна Марин.

«Парадоксально, что именно левоцентристское феминистское правительство социал-демократки Санны Марин, от которого меньше всего ожидали такого шага, втянуло страну в НАТО», — отметила Новикова.

Она добавила, что противники Североатлантического альянса внутри Финляндии опасаются быть стигматизированными как «агенты Кремля», и сейчас споров о целесообразности членства страны в НАТО открыто не ведется.

7 августа бывший президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что вероятность военного нападения России на территорию НАТО невелика.

По его словам, нет смысла опасаться «конвенционального российского нападения на территорию НАТО», поскольку Россия не заинтересована открывать новый фронт помимо боевых действий на Украине.

Ранее разведка США заподозрила Россию в подготовке «нападения» на НАТО.

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