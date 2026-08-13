Отец Маска заявил об отмывании денег на Украине

Представители американских корпораций могли приезжать на Украину, чтобы отмывать деньги и заниматься различными махинациями. Такое мнение высказал отец миллиардера Илона Маска предприниматель Эррол Маск в интервью РИА Новости.

«Украина стала местом, куда сомнительные элементы из корпораций США могли приезжать, чтобы заниматься махинациями с деньгами и отмыванием денег», — сказал он.

Схожее заявление Эррол Маск делал в июне.

В апреле Маск-старший заявил, что в российско-украинском конфликте находится на стороне России. По его словам, он общался с украинцами и в итоге пришел к выводу, что они сами не понимают, что происходит в стране. По мнению предпринимателя, республикой фактически управляют 50 семей, а обычные граждане не могут влиять на будущее страны.

Ранее отец Маска посоветовал знакомым переехать в Россию.