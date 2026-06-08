Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен и торговец драгоценными камнями Эррол Маск заявил в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ, что Украина превратилась в машину для отмывания денег.

«Украина стала местом, где отрицательные элементы из Соединенных Штатов отмывают деньги... Украина — это машина для отмывания денег», — сказал предприниматель.

При этом он считает, что президент США работает над разрешением ситуации и «ставит всех на свои места».

До этого Маск-старший высоко оценил уровень организации ПМЭФ. По его словам, сейчас такой уровень организации мероприятий является редкостью. Эррол Маск подчеркнул, что проведение подобного форума — это повод для гордости.

В этом году XXIX Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум». Страной-гостем стала Саудовская Аравия: проведение ПМЭФ было приурочено к 100-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Ранее отец Маска оценил инвестиционную привлекательность России.