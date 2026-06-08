Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Маск-старший заявил, что «отрицательные элементы» из США отмывают деньги на Украине

Эррол Маск назвал Украину машиной для отмывания денег
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен и торговец драгоценными камнями Эррол Маск заявил в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ, что Украина превратилась в машину для отмывания денег.

«Украина стала местом, где отрицательные элементы из Соединенных Штатов отмывают деньги... Украина — это машина для отмывания денег», — сказал предприниматель.

При этом он считает, что президент США работает над разрешением ситуации и «ставит всех на свои места».

До этого Маск-старший высоко оценил уровень организации ПМЭФ. По его словам, сейчас такой уровень организации мероприятий является редкостью. Эррол Маск подчеркнул, что проведение подобного форума — это повод для гордости.

В этом году XXIX Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум». Страной-гостем стала Саудовская Аравия: проведение ПМЭФ было приурочено к 100-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Ранее отец Маска оценил инвестиционную привлекательность России.

 
Теперь вы знаете
Атака ВСУ на пассажирский поезд в Крыму, схема с «сертификатом грибника» и препараты для лечения опухоли мозга. Что нового к утру 8 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!