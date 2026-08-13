Правоохранителям США разрешили использовать киберинструменты против зарубежных хакеров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разрешил американским правоохранительным структурам использовать киберинструменты для ликвидации преступных организаций на территории иностранных государств. Об этом сообщает РИА Новости.

В подписанном Трампом меморандуме говорится, что правоохранительные органы во взаимодействии с разведывательным сообществом и профильными ведомствами США должны задействовать передовые технические возможности и киберинструменты для выявления, нацеливания, нейтрализации и уничтожения цифровой инфраструктуры, коммуникационных сетей и финансовых каналов иностранных преступных организаций, которые действуют вне пределов американской юрисдикции.

В качестве приоритетных целей в меморандуме названы зарубежные хакерские сети, которые занимаются цифровым вымогательством, финансовым мошенничеством и атаками на критическую инфраструктуру США и американских граждан.

1 августа Трамп заявил, что ответственность за недавние кибератаки на системы водоснабжения в штате Миннесота лежит на властях самого штата, в том числе на губернаторе Тиме Уолзе.

Ранее в США раскрыли планы Трампа по привлечению частных компаний к хакерским атакам.