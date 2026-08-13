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Политика

Правоохранителям США разрешили использовать киберинструменты против зарубежных хакеров

Трамп разрешил использовать кибероружие против иностранных хакеров
/Evan Vucci/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разрешил американским правоохранительным структурам использовать киберинструменты для ликвидации преступных организаций на территории иностранных государств. Об этом сообщает РИА Новости.

В подписанном Трампом меморандуме говорится, что правоохранительные органы во взаимодействии с разведывательным сообществом и профильными ведомствами США должны задействовать передовые технические возможности и киберинструменты для выявления, нацеливания, нейтрализации и уничтожения цифровой инфраструктуры, коммуникационных сетей и финансовых каналов иностранных преступных организаций, которые действуют вне пределов американской юрисдикции.

В качестве приоритетных целей в меморандуме названы зарубежные хакерские сети, которые занимаются цифровым вымогательством, финансовым мошенничеством и атаками на критическую инфраструктуру США и американских граждан.

1 августа Трамп заявил, что ответственность за недавние кибератаки на системы водоснабжения в штате Миннесота лежит на властях самого штата, в том числе на губернаторе Тиме Уолзе.

Ранее в США раскрыли планы Трампа по привлечению частных компаний к хакерским атакам.

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