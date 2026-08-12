Шеф Пентагона назвал причину смерти более миллиона американцев

Хегсет: наркотики убили больше американцев, чем войны

Из-за передозировки наркотиками погибло больше американцев, чем за все войны за историю существования США. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, его слова приводит РИА Новости.

«Из-за десятилетий глобалистского пренебрежения более миллиона американцев умерли от фентанила, кокаина и других наркотиков», — сказал он на саммите в Панаме по борьбе с картелями.

Шеф Пентагона не уточнил, о каком периоде говорит, оценивая количество связанных с употреблением наркотиков смертей.

До этого сообщалось, что американские военнослужащие в ходе операции «Южное копье» поразили в Тихом океане судно, которое использовали наркоторговцы.

Операция «Южное копье», начатая в 2025 году, — это военная и разведывательная кампания США, нацеленная на выявление и пресечение деятельности транснациональных преступных морских сетей, прежде всего связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее в США в упаковках кукол Барби обнаружили пакеты с наркотиками.