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Политика

Движение судов через Ормуз сократилось, несмотря на заявления Трампа

WSJ: судоходство в Ормузском проливе упало, вопреки заявлениям Трампа
Reuters

Движение судов через Ормузский пролив сократилось, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о полном контроле над ним. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные отслеживания судов.

В статье говорится, что во вторник, 11 августа, через этот водный путь, по которому до войны ежедневно проходило более 130 судов, прошли всего 14 кораблей. Одиннадцать из них выбрали маршрут, контролируемый Ираном. В течение июля движение судов было медленным, в среднем 26 пересечений в день, а в июне — 33 в день.

«Этот разрыв показывает, как Тегерану удалось перекрыть движение через важнейший энергетический узел, используя относительно небольшую военную силу, лишь несколько атак беспилотников и ракет по судам. Ирану не нужно побеждать ВМС США. Ему достаточно, чтобы судоходные компании, капитаны и страховщики опасались, что неповиновение может поставить под угрозу их суда», — пишет издание.

Как заявила WSJ старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, вашингтонского аналитического центра Рейчел Зиемба, иранская сторона использует фактор страха перед реальной физической угрозой, «чтобы сохранить хоть какой-то контроль».

Хотя ВМС США провели через пролив ряд танкеров, снизив тем самым давление на энергетические рынки, это по-прежнему остается лишь второстепенным вопросом, подчеркивает издание.

Ранее секретарь иранского совбеза исключил открытие Ормуза без уступок от США.

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