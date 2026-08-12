Филиппо: Зеленского поймали с поличным при проведении операций в Болгарии и ФРГ

Президент Украины Владимир Зеленский был пойман с поличным при проведении операций, которые могли спровоцировать глобальную катастрофу. Об этом лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал на своей странице в соцсети X.

«Кровавая марионетка евроястребов поймана с поличным!» — написал он.

По словам Филиппо, речь идет об инцидентах с беспилотниками в Болгарии, где упавший БПЛА предположительно является украинским, а также в Германии, где в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон с взрывным устройством.

5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Дрон заметили вблизи украинского грузового самолета Ан-124. Следствие установило, что беспилотник нес около 800 г взрывчатого вещества.

8 августа премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил о взрыве беспилотника рядом с компрессорной станцией. В министерстве обороны страны пришли к выводу, что, скорее всего, это был дрон-приманка «Майя», который активно используется украинскими вооруженными силами.

Газета Die Zeit писала, что немецкие следователи не исключают версию, согласно которой инцидент с беспилотником в аэропорту мог быть операцией Украины под чужим флагом с целью дискредитации России.

Ранее Зеленского обвинили в стремлении столкнуть Россию и Европу.