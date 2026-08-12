Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца продает собственных граждан, покрывая кредиты для Украины. Об этом лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила на своей странице в соцсети X.

По словам политика, немецкие налогоплательщики будут расплачиваться за миллиардные кредиты, выдаваемые коррумпированной команде президента Украины Владимира Зеленского.

«Правительство Мерца, которое спровоцировало это безумие, продает собственных граждан!» — написала она.

До этого Bild сообщал, что рейтинг популярности Фридриха Мерца опустился до рекордно низкого уровня. Согласно опросу INSA, канцлер набрал всего 2,6 балла из десяти, заняв последнее место среди немецких политиков.

8 августа в немецком городе Плауэн прошла масштабная акция против правительства Мерца. Демонстранты требовали отставки правительства и проведения досрочных выборов, снижения тарифов на электроэнергию и газ, немедленной депортации преступников и иммигрантов без документов и реформы общественного вещания.

Ранее в Германии выступили против вступления Украины в Евросоюз.