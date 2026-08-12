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Политика

В Германии допустили причастность Украины к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига

Zeit: в ФРГ допускают, что Киев устроил операцию в Лейпциге под чужим флагом
Markus Schreiber/AP

В Германии следователи не исключают версию, согласно которой инцидент с беспилотником в немецком аэропорту Лейпциг/Галле, мог быть операцией Украины под чужим флагом с целью дискредитации России. Об этом сообщает газета Die Zeit, ссылаясь на источники.

Как говорится в публикации, это одна из версий. Следователи считают, что заказчиком предполагаемой атаки может являться иностранное государство. При этом Украина имеет большой опыт обращения с дронами и могла устроить акцию, которая должна была выглядеть как операция РФ, чтобы побудить население ФРГ «вовлечься в борьбу против России», пишут журналисты.

В материале отмечается, что у этой версии есть «пробелы». Берлин и так оказывает наибольшую помощь Украине. А в случае детонации Киев мог бы лишиться собственного грузового самолета Ан-124.

5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой. По данным газеты Bild, низколетящий дрон заметили в непосредственной близости от украинского грузового самолета Ан-124.

Следствие установило, что БПЛА, обнаруженный в аэропорту, нес около 800 г взрывчатого вещества.

Ранее в Германии испугались ударов дронов по бундестагу.

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