В Армении заявили, что страну не могут исключить из ЕАЭС

В настоящее время не существует механизма исключения Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил депутат парламента республики от правящей партии «Гражданский договор» Арман Егоян, передает РИА Новости.

«Армения является полноправным членом Евразийского экономического союза, и механизма исключения из ЕАЭС не существует, если только государство само не заявит о выходе или не инициирует процесс выхода», — сказал парламентарий.

Егоян добавил, что в таможенном союзе не может быть «ни санкций, ни запретов», которые могли бы стать препятствием для торговли.

Накануне Москва призвала Ереван до декабря 2026 года провести референдум о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в ЕАЭС. Одновременно у Еревана возникли проблемы в ОДКБ: из-за долгов по взносам республику могут лишить права голоса. Почему Армении предлагают определиться между ЕС и ЕАЭС и что происходит с ее участием в ОДКБ — в материале «Газеты.Ru».

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