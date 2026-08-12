Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

«Слава Аллаху»: Трамп высказался об Иране и ситуации в Ормузском проливе

Трамп заявил о контроле США над Ормузским проливом и поблагодарил Аллаха
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social о полном контроле США над Ормузским проливом и якобы неспособности Ирана ничего сделать с морской блокадой.

Он отметил, что у Тегерана отсутствуют флот и военно-воздушные силы, а оставшиеся военнослужащие «не получают денежных выплат». Также, по словам Трампа, Корпус стражей исламской революции (КСИР) «разгромлен и бежит из страны».

Американский президент подчеркнул, что Иран «имеет только фейковые новости и 300-процентную инфляцию», а ситуация «ухудшается».

«Иран — это разговоры и никаких действий. Он больше не «задира» Ближнего Востока. Слава Аллаху!» — написал Трамп.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что РФ тревожит ухудшение отношений между государствами ближневосточного региона в результате иранского конфликта. Вместе с тем он назвал единственно правильным решение приостановить боевые действия между Соединенными Штатами и Ираном.

Ранее Трамп заявил, что доверяет Путину и Си Цзиньпину.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 12 августа. Москва ответит на захват судов РФ Западом, Трамп меняет подход к Ирану, а россияне теряют интерес к хлебу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!