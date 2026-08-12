«Слава Аллаху»: Трамп высказался об Иране и ситуации в Ормузском проливе

Трамп заявил о контроле США над Ормузским проливом и поблагодарил Аллаха

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social о полном контроле США над Ормузским проливом и якобы неспособности Ирана ничего сделать с морской блокадой.

Он отметил, что у Тегерана отсутствуют флот и военно-воздушные силы, а оставшиеся военнослужащие «не получают денежных выплат». Также, по словам Трампа, Корпус стражей исламской революции (КСИР) «разгромлен и бежит из страны».

Американский президент подчеркнул, что Иран «имеет только фейковые новости и 300-процентную инфляцию», а ситуация «ухудшается».

«Иран — это разговоры и никаких действий. Он больше не «задира» Ближнего Востока. Слава Аллаху!» — написал Трамп.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что РФ тревожит ухудшение отношений между государствами ближневосточного региона в результате иранского конфликта. Вместе с тем он назвал единственно правильным решение приостановить боевые действия между Соединенными Штатами и Ираном.

Ранее Трамп заявил, что доверяет Путину и Си Цзиньпину.