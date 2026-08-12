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Политика

«Яблоко» не смогло доказать возврат средств от жертвователей из-за рубежа

РИА: «Яблоко» не доказало возврат денег от жертвователей из США и Британии
Павел Бедняков/РИА Новости

Партия «Яблоко» в ходе суда о снятии с выборов не смогла доказать возврат средств жертвователям, получавшим деньги из США, Британии и других стран. Об этом говорится в копии решения Верховного суда РФ, с которой ознакомилось РИА Новости.

Согласно тексту решения, ЦИК представил сведения о том, что на счета партии поступили пожертвования от лиц, которые в сопоставимый период получали финансирование из США, Великобритании, ОАЭ, Израиля и ряда других государств.

«За указанный период этим лицам перечислено из иностранных источников около 2,8 млн рублей», — говорится в документе.

Уточняется, что всего среди контрагентов «Яблока» выявлено 74 лица, на счета которых с апреля 2023 года по август 2026 года поступило около 80 млн рублей от 310 иностранных лиц. Суд указал на то, что «Яблоко» не представило доказательств возврата пожертвований.

10 августа Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в Госдуму IX созыва, удовлетворив иск партии «Родина». Основанием стали иностранное финансирование кандидатов, выявленное Росфинмониторингом, а также обвинения в экстремистской деятельности и нарушении авторских прав. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Яблоку» выдали мотивированное решение Верховного суда РФ о снятии с выборов.

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