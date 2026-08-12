Эксперт объяснил требование США к пускам баллистических ракет

Запад понимает, что мир начинает медленно скатываться к глобальному конфликту, поэтому ищет варианты, при которых ничего неожиданного для него происходить не будет. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя требование США и других стран предупреждать о пусках баллистических ракет.

Вместе с тем, по словам аналитика, у этого заявления может быть конкретный адресат.

«США, их союзники и вассалы ссылаются на активность по испытанию ракет в Тихоокеанском регионе. В чей огород они кидают камень? Я не исключаю, что речь может идти о КНДР и стремлении надавить на эту страну», — сказал Шурыгин.

Пхеньян при этом последовательно игнорирует позицию Запада, обратил внимание он.

Согласно заявлению на сайте постоянного представительства США при ООН в Женеве, Соединенные Штаты и еще 40 стран призывают государства заблаговременно предупреждать о пусках межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и ракет-носителей.

Документ призывает уведомлять о пусках таких ракет не менее чем за 24 часа. Отмечается, что испытания боеприпасов, которые способны нести ядерный заряд, без достаточного предварительного уведомления являются опасными и нарушают мир и безопасность в странах, находящихся вблизи мест проведения этих маневров.

Ранее Северная Корея осуществила пуск ракеты.