Более 40 стран потребовали предупреждать о пусках баллистических ракет

США и еще 40 стран призвали заблаговременно предупреждать о пусках ракет

Соединенные Штаты и еще 40 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали государства заблаговременно предупреждать о пусках межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и ракет-носителей. Текст заявления размещен на сайте постоянного представительства США при ООН в Женеве.

Документ призывает уведомлять о пусках таких ракет не менее чем за 24 часа. В заявлении отмечается, что испытания без достаточного предварительного уведомления баллистических ракет, которые способны нести ядерный заряд, являются опасными и нарушают мир и безопасность в странах, находящихся вблизи этих испытаний.

Утверждается, что упорядоченные, прозрачные механизмы уведомления не ограничивают военное развитие или оперативные потребности какого-либо государства. Вместо этого они снижают риск просчетов, укрепляют доверие и отражают общую приверженность безопасности.

В уведомлении должна содержаться информация об общем классе баллистической ракеты или ракеты-носителя, районе запуска и планируемом направлении. Страны также должны предоставлять четкие, соответствующие международным стандартам, уведомления для летчиков и моряков.

12 августа сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету.

Ранее Индия провела успешные испытания стратегической баллистической ракеты.