В Совфеде объяснили освобождение американца Гилмана

Освобождение американца Роберта Гилмана, который отбывал наказание в России за нападение на правоохранителей, является жестом доброй воли, не связанным со встречными движениями от Соединенных Штатов. Об этом aif.ru заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, освобождение Гилмана – «гуманитарный жест, жест доброй воли» со стороны России. Это решение принято без увязки с какими-то встречными движениями от Вашингтона, подчеркнул сенатор.

В России Роберт Гилман был осужден на 10 лет колонии строгого режима. Первый свой срок в 4,5 года он получил еще в 2022 году за нападение на полицейского в вокзале Воронежа после того, как его сняли с поезда за пьяный дебош.

Позже наказание сократили на год, однако в колонии американец вступал в конфликты с сотрудниками ФСИН. В конце 2025 года суд ужесточил экс-морпеху наказание до 10 лет колонии строго режима. А в начале 2026-го Гилман стал фигурантом уже пятого уголовного дела все по той же статье.

11 августа стало известно, что Москва по просьбе Вашингтона освободила Гилмана. По данным Reuters, для освобождения американца не потребовалось обмена заключенными — американские чиновники назвали решение России жестом доброй воли. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уиткофф опубликовал фото с освобожденным американцем Гилманом.