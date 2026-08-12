Уиткофф опубликовал фото с освобожденным американцем Гилманом

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф опубликовал в соцсети X фото с освобожденным Россией бывшим морпехом Робертом Гилманом.

«Особый вечер, посвященный возвращению американского гражданина домой к своей семье и стране», — подписал Уиткофф фотографию, на которой он запечатлен вместе с Гилманом и его матерью на борту самолета.

12 августа Уиткофф поблагодарил президента России Владимира Путина за освобождение Гилмана «по гуманитарным соображениям».

Спецпосланник отметил личное участие российского лидера в этом вопросе. Уиткофф выразил благодарность в том числе от лица государственного секретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Джареда Кушнера.

В России Роберт Гилман был осужден на 10 лет колонии строгого режима. Первый свой срок в 4,5 года он получил еще в 2022 году за нападение на полицейского в вокзале Воронежа после того, как его сняли с поезда за пьяный дебош. После потасовок с сотрудниками УФСИН экс-морпеху ужесточили наказание до 10 лет колонии.

Чиновники США назвали решение России по Гилману «жестом доброй воли». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН прокомментировали освобождение бывшего морпеха США из российской колонии.