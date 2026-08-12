Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Уиткофф опубликовал фото с освобожденным американцем Гилманом

Уиткофф опубликовал фото с освобожденным Россией экс-морпехом Гилманом
X

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф опубликовал в соцсети X фото с освобожденным Россией бывшим морпехом Робертом Гилманом.

«Особый вечер, посвященный возвращению американского гражданина домой к своей семье и стране», — подписал Уиткофф фотографию, на которой он запечатлен вместе с Гилманом и его матерью на борту самолета.

12 августа Уиткофф поблагодарил президента России Владимира Путина за освобождение Гилмана «по гуманитарным соображениям».

Спецпосланник отметил личное участие российского лидера в этом вопросе. Уиткофф выразил благодарность в том числе от лица государственного секретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Джареда Кушнера.

В России Роберт Гилман был осужден на 10 лет колонии строгого режима. Первый свой срок в 4,5 года он получил еще в 2022 году за нападение на полицейского в вокзале Воронежа после того, как его сняли с поезда за пьяный дебош. После потасовок с сотрудниками УФСИН экс-морпеху ужесточили наказание до 10 лет колонии.

Чиновники США назвали решение России по Гилману «жестом доброй воли». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН прокомментировали освобождение бывшего морпеха США из российской колонии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как Гоголь лишился черепа в гробу, а Йозеф Гайдн получил второй. 6 могил знаменитостей с безумными историями
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!