Охрана посла Франции в ЦАР доложила о его вечеринках с десятками дам

Посол Франции в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Брюно Фуше устроил в своей резиденции серию вечеринок с участием молодых женщин, серьезно обеспокоив охрану и спецназ. Об этом сообщает французское сатирическое издание Le Canard enchaîné со ссылкой на информацию из МИД.

Из нее следует, что с начала 2024 года до нынешней весны водил в свои апартаменты около 30 молодых женщин в возрасте от 20 до 30 лет, и некоторые из них оставались на ночь. Постоянный поток гостей встревожил сотрудников элитного спецназа французской национальной жандармерии (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale, GIGN), направленных в Банги для охраны дипмиссии.

После доклада о неосмотрительном поведении посла генеральный секретарь МИД Франции распорядился провести служебную проверку на месте. Она прошла с 7 по 10 апреля. Le Canard enchaîné не приводит подробности выводов, сделанных по итогам этого расследования, но пишет, что были выявлены серьезные нарушения.

Несмотря на это, Фуше пока не понес наказания и продолжает занимать пост. Решение о его дальнейшей судьбе, по данным источников, может быть связано с позицией главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро.

Ранее посол Молдавии в России угодил в секс-скандал.