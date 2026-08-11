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Политика

Сеуту защитят от мигрантов с помощью огромного забора

Maghreb Times: власти Марокко возводят 4-метровый барьер у границы с Сеутой
Antonio Sempere/AP

Марокканские власти возводят барьер высотой до 4 метров недалеко от испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря, чтобы предотвратить новую массовую попытку нелегального проникновения на его территорию. Об этом сообщает The Maghreb Times.

По данным портала, заграждение устанавливается на окраине населенного пункта Фнидек, расположенного в нескольких километрах от Сеуты, чтобы не допустить скопления нелегалов у пограничного перехода Баб-Себта.

Отмечается, что власти также повысили уровень готовности в регионе. Там размещены тысячи сотрудников сил безопасности, жандармерии и подразделений вооруженных сил. Особые меры принимаются после появления в соцсетях анонимных сообщений о подготовке новой массовой попытки пересечения границы, намеченной на 15 августа.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно проникли в Сеуту после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать нелегалов без возможности запросить убежище. Ситуация привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Испании уточнили число проникших в Сеуту нелегалов.

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