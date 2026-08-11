В Сербии заявили, что не планируют вводить визы для россиян

Министр Старович: введение виз для граждан РФ в Сербии не рассматривается

Введение виз для граждан РФ в Сербии не рассматривается. Об этом заявил Sputnik сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович.

Министр ранее отмечал, что правительство страны разработало план действий по выполнению критериев для попадания в зону шенгенского влияния до вступления в Евросоюз.

«Введение виз для граждан РФ не рассматривается», — сказал министр.

Сербия с 2012 года имеет статус кандидата в члены ЕС. Переговоры о вступлении страны в объединение идут с 2014-го.

До этого Черногория объявила о решении отменить безвизовый режим для россиян с 1 ноября 2026 года. Согласно действующим правилам, граждане России до 31 октября 2026 года могут приезжать в Черногорию и оставаться на территории страны до 30 дней с действующим проездным документом. С 1 ноября для въезда в страну потребуется виза.

Ранее россиян предупредили о проблемах в Таиланде из-за удаленного оформления визы.