Россиян предупредили о проблемах в Таиланде из-за удаленного оформления визы

Таиланд ужесточает контроль за долгосрочными визами иностранных граждан, включая россиян: за удаленное оформление могут аннулировать документ, депортировать и запретить въезд. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на предупреждение от миграционной службы страны.

Из него следует, что усиленные проверки ждут обладателей пятилетних Destination Thailand Visa (DTV) с правом проводить в Таиланде до полугода за один визит. Под ужесточенные меры в первую очередь попадут те, кто пытался оформить визу этого типа в одной стране, но не дождался ответа на заявку и сделал новую попытку уже в другом государстве. Кроме того, проверки затронут заявителей, которые подавались на визу в какой-либо стране, при этом не находясь на ее территории.

По информации специалистов, при пересечении границы таиландские власти могут проверить историю перемещений путешественника. Если выяснится, что во время оформления визы человек находился не в той стране, где подавал документы, это приведет к дополнительным проверкам, аннулированию DTV, а в наиболее проблемных случаях — к запрету на въезд и депортации.

При этом Baza отметила, что посредники продолжают предлагать такие схемы получения долгосрочных виз, обещая упростить оформление. Тем не менее в соответствии с законодательством все сопряженные с этим риски несет сам владелец визы.

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