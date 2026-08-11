На Западе рассказали, зачем Россия сохранила доступ к сирийским базам

Сохранение доступа России к военным базам в Сирии стало крупным успехом для президента России Владимира Путина, так как у Москвы остался центр для обеспечения операций в Африке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник рассказал, что, согласно меморандуму между Россией и Сирией, российский военно-морской флот сохранит доступ к сирийскому порту Тартус, а Министерство обороны сможет и дальше использовать авиабазу в Хмеймиме в качестве транзитного узла для российских операций в Африке.

Кроме того, источник отметил, что соглашение между двумя странами создает долгосрочную правовую основу для присутствия России в Сирии и устанавливает связи с новым сирийским правительством. Участие России в подготовке новых вооруженных сил Сирии также поможет укрепить доверие между Москвой и Дамаском, сообщил источник.

«По словам знакомого с документом источника в России, Москва, договорившись с сирийскими властями об изменении некоторых функций своих военных баз и разрешении использования части объектов в гражданских целях, сохранила их для использования в операциях в Африке», — отметило СМИ.

9 августа стало известно о том, что Сирия и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по поводу будущего российских военных баз на территории страны. Агентство SANA со ссылкой на управление по связям с общественностью сирийского МИД сообщило, что Дамаск возьмет на себя управление объектами, которые предназначены для гражданского использования, в том числе авиабазой Хмеймим и четвертым коммерческим причалом в Тартуском порту. Сообщалось, что сами базы превратятся в совместные центры подготовки сирийских солдат.

Востоковед Кирилл Семенов рассказал, что договоренности Москвы и Дамаска по поводу военных баз создают возможности для нового формата сотрудничества, в том числе в военной и гуманитарной сферах.

Ранее суд в Сирии приговорил Башара Асада к казни.