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Политика

Экономист назвал последствия выхода Армении из ЕАЭС

Экономист Тавадян: выход из ЕАЭС станет серьезным потрясением для Армении
Владислав Воднев/РИА Новости

Разрыв с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) для Армении будет гораздо болезненнее, чем для самого объединения. Такое мнение высказал экономист Агаси Тавадян. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Издание напоминает, что Москва является главным торговым партнером Еревана: в 2025 году на Россию пришлось 35,8% армянского товарооборота. При этом доля Армении в российской внешней торговле составила лишь 1,1%.

«Выход Армении из ЕАЭС сегодня будет гораздо болезненнее для ее экономики, чем было бы в 2018 году», — считает Тавадян.

Проблемы могут коснуться не только поставщиков товаров, но и тысяч граждан Армении, работающих в России, а также сфер логистики, финансов и энергетики, отмечают журналисты.

В августе Москва призвала Ереван до декабря 2026 года провести референдум о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в ЕАЭС. Одновременно у республики возникли проблемы в ОДКБ: из-за долгов по взносам ее могут лишить права голоса. Почему Армении предлагают определиться между ЕС и ЕАЭС и что происходит с ее участием в ОДКБ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пашинян раскрыл один из приоритетов внешней политики Армении.

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